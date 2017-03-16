Wo Leistung und Gerechtigkeit zusammenfindenJetzt kostenlos streamen
eingSCHENKt
Folge 26: Wo Leistung und Gerechtigkeit zusammenfinden
28 Min.Folge vom 16.03.2017
Martin Schenk im Gespräch mit Barbara HERZOG-PUNZENBERGER, Bildungswissenschafterin an der Universität Linz, über Schulreformen, die Leistung und Gerechtigkeit nicht als Gegensatz verhandeln. Die Förderung von Spitzenleistungen muss nicht auf Kosten der Förderung von schwachen SchülerInnen gehen. Vielmehr können Schulsysteme ihre Besten für Spitzenleistungen qualifizieren, gleichzeitig aber dafür sorgen, dass der Abstand der schwächsten Schüler zu den besten gering ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
eingSCHENKt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto