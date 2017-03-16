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Wo Leistung und Gerechtigkeit zusammenfinden

OktoStaffel 1Folge 26vom 16.03.2017
Wo Leistung und Gerechtigkeit zusammenfinden

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Folge 26: Wo Leistung und Gerechtigkeit zusammenfinden

28 Min.Folge vom 16.03.2017

Martin Schenk im Gespräch mit Barbara HERZOG-PUNZENBERGER, Bildungswissenschafterin an der Universität Linz, über Schulreformen, die Leistung und Gerechtigkeit nicht als Gegensatz verhandeln. Die Förderung von Spitzenleistungen muss nicht auf Kosten der Förderung von schwachen SchülerInnen gehen. Vielmehr können Schulsysteme ihre Besten für Spitzenleistungen qualifizieren, gleichzeitig aber dafür sorgen, dass der Abstand der schwächsten Schüler zu den besten gering ist.

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