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Perfekte & optimale Menschen

OktoStaffel 1Folge 27vom 19.01.2017
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Folge 27: Perfekte & optimale Menschen

28 Min.Folge vom 19.01.2017

Im Gespräch mit Konrad Paul LIESSMANN, Professor für Philosophie an der Uni Wien, über die Techniken des Perfektionieren und Optimierens. Und über das Ideologische an der Innovation. Das Neue will keine Alternative, keine Möglichkeit, sondern eine alles ausschließende Notwendigkeit sein. So werden Gegenwartskrisen niemals aus begangenen Irrtümern, Fehlentwicklungen oder Fehlentscheidungen erklärt. Krisen sind in dieser Lesart immer und ausschließlich Resultate eines Neuigkeitsmankos.

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