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Du Opfer!?

OktoStaffel 1Folge 28vom 22.12.2016
Du Opfer!?

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Folge 28: Du Opfer!?

29 Min.Folge vom 22.12.2016

Martin Schenk im Gespräch mit Lisz HIRN, Philosophin. Die Kampfrede beherrscht Politik, Fernsehen, Facebook, uns. Lisz Hirns philosophische Praxis bringt den sokratischen Dialog auf die Straße und ins Jugendzentrum. Über Entzweiung, Albert Camus und das Philosophieren in Rudolfsheim-Fünfhaus.

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