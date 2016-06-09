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Neid oder der Hass auf das Glück

OktoStaffel 1Folge 29vom 09.06.2016
Neid oder der Hass auf das Glück

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Folge 29: Neid oder der Hass auf das Glück

28 Min.Folge vom 09.06.2016

Beim Neid geht es nicht darum, dass wir etwas bekommen, sondern darum, dass der Andere es nicht hat. Warum wir den Mindestsicherungsbezieher beneiden, im heftigen Wünschen die Realität verlieren, den Hass auf das Glück dem Glück vorziehen. Martin Schenk im Gespräch mit Robert PFALLER, Philosoph Universität Linz.

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