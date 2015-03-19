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Mehr Sicherheit durch weniger Haft

OktoStaffel 1Folge 34vom 19.03.2015
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Folge 34: Mehr Sicherheit durch weniger Haft

28 Min.Folge vom 19.03.2015

Zu Gast im Studio bei Martin Schenk spricht Alois BIRKLBAUER (Professor für Strafrechtswissenschaften) über Kriminalität, Haft und Prävention. Thematisiert wird u.a. seine Studie zu Ladendiebstahl von Jugendlichen. Was wirkt präventiv besser: Die Angst vor einer Haftstrafe oder die Sorge, was die Mama sagen wird?

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