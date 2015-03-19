Mehr Sicherheit durch weniger HaftJetzt kostenlos streamen
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Folge 34: Mehr Sicherheit durch weniger Haft
28 Min.Folge vom 19.03.2015
Zu Gast im Studio bei Martin Schenk spricht Alois BIRKLBAUER (Professor für Strafrechtswissenschaften) über Kriminalität, Haft und Prävention. Thematisiert wird u.a. seine Studie zu Ladendiebstahl von Jugendlichen. Was wirkt präventiv besser: Die Angst vor einer Haftstrafe oder die Sorge, was die Mama sagen wird?
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Genre:Talk, Wissenschaft
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