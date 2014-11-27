Staffel 1Folge 36vom 27.11.2014
eingSCHENKt
Folge 36: Dorfgeschichten aus der Großstadt
28 Min.Folge vom 27.11.2014
Martin Schenk im Gespräch mit Karl FALLEND (Professor für Sozialpsychologie & Mit-Herausgeber der Schriftenreihe zur Geschichte der Sozialarbeit). Fallend erzählt von Rosa Dworschak (Schülerin des Psychoanalytikers August Aichhorn). Diese war von 1928 bis 1938 im sogenannten "Negerdörfl", einer Wiener Armensiedlung, als Sozialarbeiterin tätig. Dworschaks "Dorfgeschichten aus der Großstadt" sind getragen von dem, was ihrem Verständnis nach der psychoanalytischen Sozialarbeit zugrunde liegt: dem lebendigen Interesse für die anderen und der Fähigkeit, zu verstehen.
eingSCHENKt
Genre:Talk, Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© okto