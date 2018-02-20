Einstein
Folge 4: Strömung
46 Min.Folge vom 20.02.2018Ab 12
Mord und Totschlag auf dem Campingplatz: Als ein Camper einen Gummistiefel inklusive Fuß aus der Ruhr fischt, ist es mit dem Idyll vorbei. Elena und Tremmel haben bald Campingplatzbesitzer Treptekes im Visier, der einiges zu verbergen hat. Einstein soll ihm undercover auf den Pelz rücken und findet heraus, dass die Camper leidenschaftlich illegale Fußballwetten abschließen. Wie passend, dass der einstige Inhaber des gefundenen Fußes ein Spiele manipulierender Schiedsrichter war.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Einstein
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions