Eishockey-WM 2026: Finale aus ZürichJetzt kostenlos streamen
Eishockey: Weltmeisterschaft
Folge 55: Eishockey-WM 2026: Finale aus Zürich
204 Min.Folge vom 31.05.2026
Finnland und die Schweiz haben es ins Finale geschafft. Dort fiel die Entscheidung, wer Eishockey-Weltmeister 2026 wird. Bildquelle: APA-Images / AFP / Fabrice Coffrini
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