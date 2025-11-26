Eisige Welten (1/6) - Planet im WandelJetzt kostenlos streamen
Eisige Welten
Folge 1: Eisige Welten (1/6) - Planet im Wandel
Die kältesten Regionen der Erde und ihre tierischen Bewohner sind angesichts der Klimakrise bereits heute tiefgreifenden Veränderungen und Bedrohungen ausgesetzt. Die Doku begegnet weltweit engagierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ihr Leben dem Verständnis der Folgen und dem Schutz dieser einzigartigen Lebensräume widmen. Entlang der grönländischen Küste erforscht einer der führenden Glaziologen, Prof. Alun Hubbard, seit über 30 Jahren die Bewegung der Gletscher und beobachtet mit Sorge, wie bei außergewöhnlich hohen Temperaturen mächtige Schmelzwasserströme den Eisschild durchbohren und destabilisieren. Das lässt künftig größere Abbrüche erwarten, die den globalen Meeresspiegel ansteigen lassen. Im Süden des Planeten untersucht ein internationales Glaziologen-Team im Rahmen der derzeit größten Antarktis-Expedition eine der zentralen Schwachstellen des gewaltigen Eispanzers: das Schelfeis des Thwaites-Gletschers, das eine Eismasse von der Größe Floridas zurückhält.
