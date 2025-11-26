Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eisige Welten

Eisige Welten (2/6) - Nordpolarmeer

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 26.11.2025
Eisige Welten (2/6) - Nordpolarmeer

Eisige Welten (2/6) - NordpolarmeerJetzt kostenlos streamen

Eisige Welten

Folge 2: Eisige Welten (2/6) - Nordpolarmeer

44 Min.Folge vom 26.11.2025

In dieser Folge der Dokureihe geht es zu jenen Tieren, für die das Eis des nördlichen Meeres und die Welt darunter Heimat sind. Seit Jahrtausenden friert ihr Lebensraum im Winter zu und taut im Sommer wieder auf. An diesen Wechsel aus Eis und Wasser haben sich die Bewohner der Nordpolarregion angepasst. Doch kaum eine Region spürt die Erderwärmung so stark wie die Arktis: Immer neue Temperatur- und Eis-Minusrekorde werden registriert. In den vergangenen 40 Jahren ist die Fläche des sommerlichen Meereises um 50 Prozent geschrumpft – mit gravierenden Folgen für die dortige Tierwelt. So muss der Eisbär neue Jagdgründe erschließen und über immer größere Distanzen schwimmend unterwegs sein. Strecken von über 400 Kilometern wurden bereits gemessen. Beobachtungsdaten zeigen, dass sich diese Entwicklung weiter zuspitzt. Bildquelle: ORF/ZDF/Florian Ledoux

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eisige Welten
ORF III
Eisige Welten

Eisige Welten

Alle 1 Staffeln und Folgen