Eisige Welten (2/6) - NordpolarmeerJetzt kostenlos streamen
Eisige Welten
Folge 2: Eisige Welten (2/6) - Nordpolarmeer
In dieser Folge der Dokureihe geht es zu jenen Tieren, für die das Eis des nördlichen Meeres und die Welt darunter Heimat sind. Seit Jahrtausenden friert ihr Lebensraum im Winter zu und taut im Sommer wieder auf. An diesen Wechsel aus Eis und Wasser haben sich die Bewohner der Nordpolarregion angepasst. Doch kaum eine Region spürt die Erderwärmung so stark wie die Arktis: Immer neue Temperatur- und Eis-Minusrekorde werden registriert. In den vergangenen 40 Jahren ist die Fläche des sommerlichen Meereises um 50 Prozent geschrumpft – mit gravierenden Folgen für die dortige Tierwelt. So muss der Eisbär neue Jagdgründe erschließen und über immer größere Distanzen schwimmend unterwegs sein. Strecken von über 400 Kilometern wurden bereits gemessen. Beobachtungsdaten zeigen, dass sich diese Entwicklung weiter zuspitzt. Bildquelle: ORF/ZDF/Florian Ledoux
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick