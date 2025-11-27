Eisige Welten (4/6) - AntarktisJetzt kostenlos streamen
Eisige Welten
Folge 4: Eisige Welten (4/6) - Antarktis
Antarktika – die unwirtlichste aller Eiswelten: ein ganzer Kontinent, bedeckt von Schnee und Eis und voller Überraschungen. An seinen Küsten leben erstaunlich widerstandsfähige Tierarten. Auf Südgeorgien drängen sich selbst im Winter Tausende Königspinguine zum Brüten zusammen. Erstmals wurde ihr kilometerlanger Marsch zum Meer gefilmt, wo sie Nahrung für ihre Küken jagen müssen. Doch dort lauern bereits Seeleoparden, die ihrerseits auf die Pinguine als Beute warten. Hier leben auch die Antipoden-Albatrosse, die mangels genügend Weibchen gleichgeschlechtliche Paare bilden. Und sogar das größte Tier der Erde zeigt sich: der Antarktische Blauwal, der nur äußerst selten beobachtet, geschweige denn gefilmt wird. Unter dem Meereis schwimmt zudem eine Weddellrobben-Mutter, die sich und ihr Junges gegen die aufdringlichen Annäherungsversuche eines Männchens verteidigen muss – eine Szene, die bisher noch nie festgehalten werden konnte. Bildquelle: ORF/ZDF/BBC
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick