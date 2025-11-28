Eisige Welten - Planet der Extreme (6/6)Jetzt kostenlos streamen
Eisige Welten
Folge 6: Eisige Welten - Planet der Extreme (6/6)
44 Min.Folge vom 28.11.2025
Die letzte Folge der Dokureihe zeigt, wie Tiere in extremen Kältezonen überleben. Von Kaiserpinguinküken, die in der Antarktis erstmals allein ihren Weg über das Eis finden, über Orcas, die selbst Seeleoparden jagen, bis hin zu Moschusochsen in der Tundra und Klappmützenrobben im Arktischen Ozean: Alle Bewohner sind an harte Bedingungen angepasst – und zugleich vom Klimawandel bedroht. Bildquelle: ORF/ZDF/Yoland Bosiger
