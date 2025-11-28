Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 6vom 28.11.2025
44 Min.Folge vom 28.11.2025

Die letzte Folge der Dokureihe zeigt, wie Tiere in extremen Kältezonen überleben. Von Kaiserpinguinküken, die in der Antarktis erstmals allein ihren Weg über das Eis finden, über Orcas, die selbst Seeleoparden jagen, bis hin zu Moschusochsen in der Tundra und Klappmützenrobben im Arktischen Ozean: Alle Bewohner sind an harte Bedingungen angepasst – und zugleich vom Klimawandel bedroht. Bildquelle: ORF/ZDF/Yoland Bosiger

ORF III
