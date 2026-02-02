Staffel 1Folge 1vom 02.02.2026
Eiskalter Urlaub - Camping im Winter
Folge 1: Eiskalter Urlaub - Camping im Winter
31 Min.
Folge vom 02.02.2026
Camping im Schnee macht Skiurlaub auch für Familien erschwinglich. Ob Wohnwagen, Luxusmobil oder selbstgebauter Camper-Van – immer mehr Reisende entdecken den Winter abseits teurer Chalets. Bildquelle: ORF/ZDF/Jovanna Weber
Eiskalter Urlaub - Camping im Winter
