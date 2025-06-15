Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 14
Folge 14: Der Schlussfolgerer

42 Min.Ab 12

Eigentlich sollte Howard Ennis, Serienmörder mit einer Vorliebe für Blondinen, seiner Schwester im Krankenhaus eine Niere spenden. Doch der Killer reißt sich während der Betäubung los, tötet fünf Menschen und türmt. Kathryn Drummond vom FBI wird mit dem Fall betraut. Sie ist sowohl Ennis als auch Holmes, der ebenfalls ein Interesse an dem Kriminellen hat, keine Unbekannte. Genau das soll bei der Ergreifung von Ennis noch eine entscheidende Rolle spielen ...

sixx
