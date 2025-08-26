Elementary
Folge 3: Der Ballonmann
42 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12
Als die zehnjährige Mariana Castillo aus ihrem Zimmer entführt wird, sind die Parallelen zu vergangenen Mordfällen offensichtlich: Der "Ballonmann" kidnappte vor einigen Jahren Kinder und ließ Luftballons am Tatort zurück - wie jetzt. Sherlock Holmes ist in seinem Element: Binnen kürzester Zeit gelingt es ihm, die Hinweise zu kombinieren und das Auto des Entführers aufzuspüren. Am Steuer sitzt aber nicht der Täter, sondern sein erstes Opfer: Adam Kemper. Hat nur er überlebt?
Alle 7 Staffeln
