sixxStaffel 2Folge 12
Folge 12: Geliebte Feindin

42 Min.Ab 12

Die siebenjährige Kayden Fuller wird gekidnappt. Als der Entführer Holmes anruft, erkennt er in ihm den Stellvertreter von Moriarty. Diese sitzt inzwischen in New York im Gefängnis und ist gegen einige Zugeständnisse bereit, Holmes bei dem Fall zu helfen. Zunächst vermutet der Detektiv, dass Moriarty die Entführung selbst inszeniert hat. Doch dann erfährt er etwas über sie, das diesen Zweifel gänzlich ausräumt.

