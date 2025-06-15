Elementary
Folge 19: Bissspuren
40 Min.Ab 12
Der Serienkiller Andrew Colville, dessen Markenzeichen es war, dass er seine Opfer biss, scheint wieder zugeschlagen zu haben. Die Spuren an zwei ermordeten Frauen sprechen dafür. Allerdings ist er tot - Watson war dabei, als er auf dem OP-Tisch starb. War Colville unschuldig? Die ehemalige Chirurgin vermutet, dass ihr Kollege Dr. Jonathan Fleming mehr darüber weiß und ihn womöglich vorsätzlich sterben ließ. Als er von dem Fall erfährt, beißt Sherlock sofort an.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
