Blut ist dicker

sixxStaffel 2Folge 8
Folge 8: Blut ist dicker

42 Min.Ab 12

Hayley Tyler, uneheliche Tochter der Computer-Ikone Ian Gale, wurde ermordet. Wie sich herausstellt, sollte sie Gale, der vor Kurzem ein Spenderherz erhielt, Blut spenden, da das Organ von seinem Körper abgestoßen wurde. Im Zuge der Ermittlungen finden Holmes und Watson heraus, dass unterschiedliche Gerüchte über Hayleys Gesundheitszustand kursierten. Außerdem macht sich Gales Frau Natalie äußerst verdächtig ...

