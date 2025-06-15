Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Im Reich der Toten

sixxStaffel 4Folge 11
Im Reich der Toten

Im Reich der TotenJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 11: Im Reich der Toten

42 Min.Ab 12

In der Leichenhalle der Gerichtsmedizin kommt es zu einer Explosion, die von einer Bombe verursacht wurde, die in einem der toten Körper versteckt war. Holmes und Watson glauben zunächst, dass die Todesursache einiger Gangmitglieder vertuscht werden sollte. Doch dann stößt Sherlock auf den ungeklärten Tod einer jungen Frau, deren Überreste dort ebenfalls lagerten. Offenbar wollte ihr Mörder seine Spuren mit Gewalt verwischen. Joan wird indes von Detective Cortes um Hilfe gebeten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen