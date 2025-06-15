Elementary
Folge 16: Gejagt
42 Min.Ab 12
Henry Baskerville bittet Sherlock um Hilfe: Sein Bruder Charles wurde überfahren, als er vor jemandem - oder etwas - geflüchtet ist. Ein Zeuge berichtet Watson, der Jäger sei ein hundeähnliches Tier gewesen, das im Dunkeln leuchtete. Tatsächlich gibt es so ein Tier in der Firma der Baskervilles, die über diverse absonderliche Patente verfügt. Zwar kann es dieser Hund nicht gewesen sein - doch bald wird auch Henry von einem leuchtenden Vierbeiner angegriffen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
