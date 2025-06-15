Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Staffel 5Folge 12
Folge 12: Ein toter Clown

42 Min.Ab 12

Was hat ein toter Clown im Wald mit der Wasserversorgung New Yorks zu tun? Nach Begehung des Tatortes liefert Sherlock eine Erklärung: Der Clown sah etwas, das nicht für seine Augen bestimmt war - nämlich einen Virologen, der ein Virus in der Trinkwasserleitung platziert hat, die die Stadt versorgt. Das Virus ist ungefährlich, beweist aber, dass nicht genug für die Reinigung des Trinkwassers getan wird. Das führt Sherlock zu einer neuen Fragestellung: Wer würde davon profitieren?

