Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Overkill

sixxStaffel 5Folge 7
Overkill

OverkillJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 7: Overkill

42 Min.Ab 12

Sein letzter Basejump von einem Hochhausdach endet tödlich: Beim gemeinsamen Sprung mit seinem Freund und Kameramann Mark wird Bennett Nealy in der Luft erschossen. Doch auch sein Fallschirm war manipuliert - er sollte also definitiv sterben. Die Verdächtigen in Marks Umfeld können alle ein wasserdichtes Alibi vorweisen. Doch Sherlock und Joan lüften ein Geheimnis, das Mark sehr gut gehütet hat - nicht ohne Grund.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen