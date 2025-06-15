Elementary
Folge 21: Ein Schritt näher
42 Min.Ab 12
Holmes bekommt es einmal mehr mit den perfiden Intrigen seines Erzfeindes Moriarty zu tun: Der Kriminelle Sebastian Moran erklärt Holmes, dass der Mord an einem Mitglied einer Denkmalschutzkommission auf Moriartys Kosten geht. Ebenso ist ein Bauunternehmer das Opfer des Verbrecher-Genies geworden. Alle Toten eint, dass sie ein denkmalgeschütztes Gebäude erhalten wollten. Kann Holmes einen weiteren Mord verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
