sixxStaffel 3Folge 24vom 14.10.2025
41 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Sherlocks Freund und ehemaliger Pate Alfredo ist nach seinem Drogenentzug verschwunden. Der Detektiv ist in Sorge, dass er entweder einen Rückfall hatte oder entführt wurde. Letzteres ist der Fall, und ausgerechnet Oscar, Sherlocks alter Bekannter aus Junkie-Zeiten, ist der Kidnapper. Er will, dass Sherlock seine Schwester Olivia findet, die ihren Heroinentzug abgebrochen hat und verschollen ist. Watson und Bell versuchen indes herauszufinden, wo Oscar Alfredo versteckt hat.

