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Elisa%20von%20Rivombrosa

Episode%2018

ARD PlusStaffel 1Folge 18vom 01.12.2024
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Elisa%20von%20Rivombrosa

Folge 18: Episode%2018

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

18.%20Teil%20der%20Kost%FCmserie%2C%20die%20im%20Piemont%20des%2018.%20Jahrhunderts%20spielt.%20Sie%20wurde%20an%20Orignalschaupl%E4tzen%20wie%20den%20Schl%F6ssern%20des%20Piemont%20gedreht%20und%20f%FCr%20hunderte%20von%20handgemachten%20Kost%FCmen%20pr%E4miert.

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