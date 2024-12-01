Elisa%20von%20Rivombrosa
Folge 24: Episode%2050
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Endlich%20erh%E4lt%20Elisa%20den%20ersehnten%20Brief%20aus%20Neapel.%20Sie%20erf%E4hrt%2C%20dass%20Cristiano%20lebt%21%20Doch%20es%20geht%20ihm%20schlecht%2C%20er%20braucht%20dringend%20ihre%20Hilfe.%20Sie%20will%20sofort%20aufbrechen%2C%20aber%20die%20inzwischen%20anberaumte%20Gerichtsverhandlung%20macht%20ihr%20einen%20Strich%20durch%20die%20Rechnung.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Elisa%20von%20Rivombrosa
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12