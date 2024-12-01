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Elisa%20von%20Rivombrosa

Episode%2035

ARD PlusStaffel 2Folge 9vom 01.12.2024
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Elisa%20von%20Rivombrosa

Folge 9: Episode%2035

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Das%20doppelte%20Spiel%20Captain%20Greys%20gibt%20Elisa%20R%E4tsel%20auf.%20Bei%20einem%20gemeinsamen%20Besuch%20im%20Spielcasino%20wird%20Elisa%20von%20ihrer%20schmerzlichen%20Vergangenheit%20eingeholt%3A%20Unerwartet%20trifft%20sie%20ihre%20Erzfeindin%20Lucrezia%20van%20Necker%20wieder.

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