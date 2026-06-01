Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ella - Die Stimme des Jazz

Ella - Die Stimme des Jazz

ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.06.2026
Ella - Die Stimme des Jazz

Ella - Die Stimme des JazzJetzt kostenlos streamen

Ella - Die Stimme des Jazz

Folge 1: Ella - Die Stimme des Jazz

53 Min.Folge vom 01.06.2026

Ella Fitzgeralds Stimme ist ein Phänomen und bis heute unerreicht: sie hatte ein absolutes Gehör, eine makellose Intonation und einen Stimmumfang von drei Oktaven. Ihre scheinbar mühelose Phrasierung und stilistische Vielseitigkeit machten sie zur Ikone des Jazz. Ob Swing, Ballade oder Scat, sie brillierte in nahezu jedem Genre. Ihre legendären "Great American Songbook" - Aufnahmen US-amerikanischer Komponisten prägten Generationen und definierten Songinterpretationen neu. Diese Dokumentation geht dem Geheimnis ihrer einzigartigen Stimme auf den Grund. Seltene Archiv- und Fotoaufnahmen, kommentiert von Musiker:innen, Biograf:innen sowie Expert:innen aus Jazzforschung und Musikpsychologie geben Einblicke in Ellas Leben und ihre Persönlichkeit, zeigen sie auf den Bühnen dieser Welt und nähern sich dem Wunder einer unvergleichlichen Stimme. Regie: Katja Duregger Bildquelle: ORF/New Docs/William P. Gottlieb

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ella - Die Stimme des Jazz
ORF2
Ella - Die Stimme des Jazz

Ella - Die Stimme des Jazz

Alle 1 Staffeln und Folgen