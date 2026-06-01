Ella - Die Stimme des JazzJetzt kostenlos streamen
Ella - Die Stimme des Jazz
Folge 1: Ella - Die Stimme des Jazz
Ella Fitzgeralds Stimme ist ein Phänomen und bis heute unerreicht: sie hatte ein absolutes Gehör, eine makellose Intonation und einen Stimmumfang von drei Oktaven. Ihre scheinbar mühelose Phrasierung und stilistische Vielseitigkeit machten sie zur Ikone des Jazz. Ob Swing, Ballade oder Scat, sie brillierte in nahezu jedem Genre. Ihre legendären "Great American Songbook" - Aufnahmen US-amerikanischer Komponisten prägten Generationen und definierten Songinterpretationen neu. Diese Dokumentation geht dem Geheimnis ihrer einzigartigen Stimme auf den Grund. Seltene Archiv- und Fotoaufnahmen, kommentiert von Musiker:innen, Biograf:innen sowie Expert:innen aus Jazzforschung und Musikpsychologie geben Einblicke in Ellas Leben und ihre Persönlichkeit, zeigen sie auf den Bühnen dieser Welt und nähern sich dem Wunder einer unvergleichlichen Stimme. Regie: Katja Duregger Bildquelle: ORF/New Docs/William P. Gottlieb
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