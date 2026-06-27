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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Zum Weinen

Kabel EinsStaffel 2Folge 13vom 04.07.2026
Zum Weinen

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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Folge 13: Zum Weinen

42 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Ein toter Star-Architekt, zwei verdächtige Frauen und zwei Ermittler, die sich nicht einigen können. Während Detective Rivers die Ex-Frau des Opfers jagt, taucht Elsbeth Tascioni tief in die Welt der Reichen und Mächtigen ein. Ihre Spur führt zu einer geheimnisvollen Escort-Dame mit besten Kontakten. In einem Wettlauf gegen die Zeit wird ein unscheinbares Detail - ein paar Tränen auf einer Buchseite - zum Schlüssel bei der Jagd nach dem wahren Mörder.

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