Elsbeth: Ein besonderer Fall
Folge 8: Mühe und Plage
42 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Die Schauspielerin Regina Coburn will ihre Rolle in einer erfolgreichen Krimi-Serie abgeben, um am Londoner West End durchzustarten. Als der Produzent ihr einen Strich durch die Rechnung macht, greift sie zu drastischen Mitteln - und legt dabei eine raffinierte falsche Fährte. Doch sie hat nicht mit Elsbeth gerechnet, die schnell Verdacht schöpft und ihr unerbittlich auf den Fersen bleibt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Recht, Krimi, Krimi-Drama
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures Interna & © Season 2: 2024 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.
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