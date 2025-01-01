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Embrace Culture - Das ORF Musikjahr 2025

Embrace Culture - Das ORF Musikjahr 2025

ORF2Staffel 1Folge 1vom 21.02.2026
Embrace Culture - Das ORF Musikjahr 2025

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Embrace Culture - Das ORF Musikjahr 2025

Folge 1: Embrace Culture - Das ORF Musikjahr 2025

11 Min.Folge vom 21.02.2026

Unter dem Motto "Embrace Culture" blickte der ORF auf das Kulturjahr 2025 zurück. Opern- und Konzertübertragungen, internationale Stars, renommierte Festivals und außergewöhnliche Spielorte zeigten die Bandbreite österreichischer Kunst. Dokumentationen vertiefen Hintergründe, porträtieren prägende Persönlichkeiten und öffnen den Blick hinter die Kulissen großer Produktionen. Gestaltung: Florian Krämmer Bildquelle: ORF

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