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Embrace Culture - Das ORF Musikjahr 2025
Folge 1: Embrace Culture - Das ORF Musikjahr 2025
11 Min.Folge vom 21.02.2026
Unter dem Motto "Embrace Culture" blickte der ORF auf das Kulturjahr 2025 zurück. Opern- und Konzertübertragungen, internationale Stars, renommierte Festivals und außergewöhnliche Spielorte zeigten die Bandbreite österreichischer Kunst. Dokumentationen vertiefen Hintergründe, porträtieren prägende Persönlichkeiten und öffnen den Blick hinter die Kulissen großer Produktionen. Gestaltung: Florian Krämmer Bildquelle: ORF
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Embrace Culture - Das ORF Musikjahr 2025
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