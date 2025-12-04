Emergence
Folge 1: Piper
41 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Nach einem rätselhaften Flugzeugabsturz findet Polizeichefin Jo die kleine Piper, die ihr großes Rätsel aufgibt. Das Mädchen scheint wie durch ein Wunder unverletzt, kann sich jedoch an nichts erinnern. Jo nimmt Piper bei sich auf und bemerkt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt...
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH