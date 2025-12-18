Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein besonderes Mädchen

PULS 4Staffel 1Folge 11vom 18.12.2025
Folge 11: Ein besonderes Mädchen

42 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Nach einem rätselhaften Flugzeugabsturz findet Polizeichefin Jo die kleine Piper, die ihr großes Rätsel aufgibt. Das Mädchen scheint wie durch ein Wunder unverletzt, kann sich jedoch an nichts erinnern. Jo nimmt Piper bei sich auf und bemerkt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt...

PULS 4
