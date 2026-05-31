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Emergence

Frage des Vertrauens

PULS 4Staffel 1Folge 12vom 31.05.2026
Frage des Vertrauens

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Folge 12: Frage des Vertrauens

42 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Nach einem rätselhaften Flugzeugabsturz findet Polizeichefin Jo die kleine Piper, die ihr großes Rätsel aufgibt. Das Mädchen scheint wie durch ein Wunder unverletzt, kann sich jedoch an nichts erinnern. Jo nimmt Piper bei sich auf und bemerkt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt...

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