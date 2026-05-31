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Emergence

Tödliche Spritze

PULS 4Staffel 1Folge 13vom 31.05.2026
Tödliche Spritze

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Emergence

Folge 13: Tödliche Spritze

42 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Nach einem rätselhaften Flugzeugabsturz findet Polizeichefin Jo die kleine Piper, die ihr großes Rätsel aufgibt. Das Mädchen scheint wie durch ein Wunder unverletzt, kann sich jedoch an nichts erinnern. Jo nimmt Piper bei sich auf und bemerkt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt...

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