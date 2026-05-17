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Emergence

Enthüllung

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 17.05.2026
Enthüllung

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Emergence

Folge 6: Enthüllung

42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Nach einem rätselhaften Flugzeugabsturz findet Polizeichefin Jo die kleine Piper, die ihr großes Rätsel aufgibt. Das Mädchen scheint wie durch ein Wunder unverletzt, kann sich jedoch an nichts erinnern. Jo nimmt Piper bei sich auf und bemerkt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt...

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