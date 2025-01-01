Staffel 1Folge 24
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 24: Club der guten Einwohner
22 Min.
Sarah Käfer und Klara Käfer gründen einen neuen Club. Pfläumeli macht mit und glaubt, dass es sich um einen Test für gute Einwohner handelt.
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain