Staffel 1Folge 21
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 21: Der Zirkus der Abenteuer 3
26 Min.Ab 6
Jack bekommt heraus, dass die Kinder wahrscheinlich in der trutzigen Burg versteckt sind, die hoch über der Stadt thront. Über abenteuerliche Wege klettert er in die Burg und findet tatsächlich die Zelle, in der die Kinder eingesperrt sind. Es ist ein hoher Turm. Wie soll er sie hier befreien? Auf dem Rückweg muss er vor den Bewachern flüchten, irrt durch einen Geheimgang und steigt durch eine Falltür ins Freie. Er ist am Fuß eines Glockenturmes, der außerhalb der Burgmauern steht.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment