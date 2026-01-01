Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 22: Der Fluß der Abenteuer 1

26 Min.Ab 6

Die vier Freunde sind krank und liegen mit Grippe im Bett. Aber nachdem sie wieder genesen sind, winkt ein toller Erholungsurlaub. Mit Frau Mannering und Bill fliegen sie in den Nahen Osten um mit einem Boot auf dem Fluss Abentoa zu fahren. Bill soll einen Agenten beschatten und tarnt sich mit Jack, Lucy, Phillip und Diana sowie seiner Frau Alice als Familienvater. Mit einem großen Boot fahren sie an dem interessanten Wüstenufer des Flusses entlang.

