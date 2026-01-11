Enrico Caruso - Die ewige StimmeJetzt kostenlos streamen
Enrico Caruso - Die ewige Stimme
Folge 1: Enrico Caruso - Die ewige Stimme
Er ist ein Phänomen, das die italienische Oper Ende des 19. Jahrhunderts hervorgebracht hat: Enrico Caruso. Sein Leben verlief dabei beinahe so melodramatisch, wie die zahlreichen Opern, die er sang. Somit gilt er als Phänomen, das die italienische Oper Ende des 19. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Seine legendäre Tenorstimme gehört heute zum kulturellen Erbe der Menschheit. Ihre Verbreitung durch die Schallplatte machte Caruso zum ersten internationalen Superstar. "Das Grammophon wurde durch ihn berühmt und umgekehrt", so Francesco Canessa, der italienische Caruso-Biograf. Die Ereignisse um ein bisher kaum bekanntes Attentat in Kuba werfen ein neues Licht auf Carusos steile Karriere. Norbert Buse spürt in seiner Dokumentation dem Mythos Caruso nach. Bildquelle: ORF/Library of Congress/
