Folge 5: Zweiter Unabhängigkeitskrieg
45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Eine Künstlerin aus Atlanta erfährt die bewegende Geschichte ihres Vorfahren, der 1812 der Sklaverei entfloh und sich den britischen Feindkräften anschloss. Unterdessen macht ein Amateurarchäologe an einem Nebenfluss der Chesapeake Bay die Entdeckung seines Lebens: Er spürt das Wrack des amerikanischen Flaggschiffs auf.
