Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 05.10.2025
47 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Die Suche nach dem Flugzeug der Malaysia Airlines 370, das vermutlich in den Indischen Ozean stürzte, gilt als das kostspieligste Unterfangen in der Geschichte der Luftfahrt - und bleibt ergebnislos. Experten gehen mit modernster Technologie diesem Mysterium auf den Grund.

