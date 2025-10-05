Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 10: Malaysia Airlines 370
47 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Die Suche nach dem Flugzeug der Malaysia Airlines 370, das vermutlich in den Indischen Ozean stürzte, gilt als das kostspieligste Unterfangen in der Geschichte der Luftfahrt - und bleibt ergebnislos. Experten gehen mit modernster Technologie diesem Mysterium auf den Grund.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH