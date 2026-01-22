Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 1: Geheimnisse des D-Days
48 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Verlorene Welten und verborgene Geheimnisse: Die Ozeane unserer Erde erzählen faszinierende Geschichten aus der Vergangenheit. Mithilfe von Sonar-Technologie wollen Forschende gesunkene Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg ausfindig machen.
