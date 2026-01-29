Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Hitlers Kampfschiffe

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 29.01.2026
Hitlers Kampfschiffe

Hitlers KampfschiffeJetzt kostenlos streamen

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 10: Hitlers Kampfschiffe

48 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Hitlers Regierung investierte viel Geld und Zeit in den Bau hochgerüsteter Schlachtschiffe mit allerhand technischen Innovationen. Experten begutachten die Wracks auf dem Meeresboden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Kabel Eins Doku
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Alle 1 Staffeln und Folgen