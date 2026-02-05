Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 14: Japans Übermacht
48 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Wie gelang es Japan während des Zweiten Weltkriegs, die Pazifik-Region unter seine Kontrolle zu bringen? Wissenschaftler enthüllen die Geheimnisse hinter dem verheerenden Angriff auf Australien, der dem japanischen Militär noch mehr Macht verlieh.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH