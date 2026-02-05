Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Macht des Römischen Reichs

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 15vom 05.02.2026
Macht des Römischen Reichs

Macht des Römischen ReichsJetzt kostenlos streamen

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 15: Macht des Römischen Reichs

48 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Das Römische Reich herrschte über die Meere der antiken Welt. Forschende gehen der Frage nach, wie es Herrschern und Machthabern gelang, zu einer solchen Macht zu gelangen und diese auch zu verteidigen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Kabel Eins Doku
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Alle 1 Staffeln und Folgen