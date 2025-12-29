Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 1vom 29.12.2025
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Neue Entdeckungen in Pompeji und dem Archäologiepark Herkulaneum enthüllen schockierende Details über die letzten Momente im Leben der Menschen, die durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. ausgelöscht wurden.

