Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 2: Pearl Harbor
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Auf dem Grund des Ozeans rund um Hawaii liegen interessante Gegenstände, die sich auf den Angriff von Pearl Harbor beziehen: Geheimwaffen des japanischen Militärs sowie das Wrack des Schlachtschiffes USS Arizona kommen zum Vorschein.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH