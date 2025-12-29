Zum Inhalt springenBarrierefrei
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 2vom 29.12.2025
Folge 2: Pearl Harbor

45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Auf dem Grund des Ozeans rund um Hawaii liegen interessante Gegenstände, die sich auf den Angriff von Pearl Harbor beziehen: Geheimwaffen des japanischen Militärs sowie das Wrack des Schlachtschiffes USS Arizona kommen zum Vorschein.

