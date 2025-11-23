Zum Inhalt springenBarrierefrei
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Ancient Maya Resurrection

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 4vom 23.11.2025
Ancient Maya Resurrection

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 4: Ancient Maya Resurrection

45 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Im neunten Jahrhundert löste sich die Zivilisation der Maya auf, doch die Entdeckung eines verlorenen Königreiches in Mexiko erzählt eine andere Geschichte. Weitere Hinweise kommen in einer Unterwasserhöhle zu Tage, in der es Menschenopfer gegeben haben soll.

