Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 5vom 29.12.2025
Folge 5: The Alamo

45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Archäologen erforschen die Ereignisse rund um die Schlacht von Alamo im Jahr 1836. Schiffswracks im Golf von Mexiko deuten auf einen Waffenhandel hin, der der Schlacht vorausgegangen sein könnte.

